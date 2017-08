Siempre hay otros: PAN, los tres supuestos de la estrategia

La democracia electoral tiene múltiples formas y facetas. Cada individuo es seducido de distintas maneras al entrarle a la tarea del convencimiento de los electores, con la primicia que no todo lo que se dice es verdad.

Mucho menos que lo que se logre ofertar podría llegar a las definiciones futuras. Así emerge el panismo hoy en nuestro país, arropado en algunos estados por el PRD en elecciones complejas, ganador único al gobernar para ellos.

Se viene a partir del próximo 8 de septiembre la apertura de todos los carriles y corrientes posibles, seguramente los menos focalizados serán los más entrevistados, la derrama económica es gigantesca en un país de pobres en tiempos electorales.

Las despensas y el dispendio irán de un lado a otro de la geografía nacional y allende fronteras. Ahí también hay votos, ya no botas del desencanto del 2000.

Tenemos que reconocer que al ser la mayoría de los que arribaron prácticamente al poder, desde los Amigos de Fox, empresarios desde su naturaleza y formación, fue un sector respetado, que amplio su base tributaria, se dejó trabajar en tres palabras.

Hay frases que están en el populo, y que han permanecido ahí por décadas, como la que narra la historia del chorro de agua o el impacto que se multiplique a más gente a la hora de las reparticiones de la abundancia; ahora tristemente conformémonos con la austeridad republicana.

Ricardo Anaya no la tendrá fácil. Mover lo que nos representa como país una oposición hoy de derecha, el partido político más antiguo de México desde su fundación, con dos ex presidentes de la República en su haber en tiempos recientes, pero con distintos objetivos hoy.

Felipe Calderón Hinojosa desde luego tiene números sobresalientes en rubros que hoy podrían pasar de largo; así suele suceder después de abandonar Los Pinos, el malo no era tan malo, y el que llega no es tan bueno como creíamos y solemos escuchar en los pasillos de la confraternidad en azul y perredista.

No podemos decir lo mismo de Vicente Fox, ahora empecinado en hacerle la vida de cuadritos a López Obrador, en un pleito cazado porque el primero ya fue y el segundo va por la tercera y la última, declaró hace menos de 48 horas, antes de pegar al menos cuatro jits en el calentamiento de su equipo de veteranos de béisbol en la Ciudad de México, en un campo de la Delegación Azcapotzalco.

Hay de todo, como en botica de pueblo, en el PAN. Quienes traen tatuados sus dos colores, sus estatutos, su doctrina y hasta su honestidad; pero obviamente también los hay malosos, que prefieren tirar la piedra y esconder la mano.

Las candidaturas seguramente estarán muy disputadas, toda vez que están en el ánimo de la población votante. Los números no mienten, y no se requiere ponerse los lentes para el análisis del importante crecimiento que han tenido después de la segunda alternancia.

No sabemos hasta dónde les alcance al PRD en su encerrona del próximo sábado para definir la tercera estrategia; no ir ni solos ni con un externo, sino sumados al panismo de Ricardo Anaya.

Margarita Zavala puede resultar una segunda vía; se mantiene como la más crítica, un poco alejada de las sombras que le daba con la presencia de su esposo en actos públicos anticipados de precampaña, los cuales no tienen ningún tipo de sanción, a pesar de vivir en un país de un número casi infinito de leyes. No sólo ella, no se sanciona a nadie, de ningún partido.

Será muy importante el método, Los panistas son muy rudos porque se saben sus doctrinas; para ingresar a tener voz y voto pasan filtros de conocimientos no sólo básicos; es una oportunidad única para recuperar la Presidencia que perdieron con una candidata débil en 2012.

En primera línea

Será el sereno pero José Antonio Meade continúa de manera exponencial en los medios masivos de comunicación, y no necesariamente por el tema económico.

El otro liberado de los candados que obtiene menos reflectores, pero mayor cercanía presidencial, es Aurelio, a pesar de sus yerros en el primer día de clases.