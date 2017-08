Falta de médico en el poblado Chunhuás

CHUNHUÁS, CALKINÍ— Gran molestia ha causado a madres de familias y personas de la tercera edad, la falta de médico en el poblado, en especial los fines de semana, cuando la gente que se enferma, prácticamente queda a la bendición de Dios.

Lo anterior lo manifestó Rogelio Caamal Cahuich, excomisario municipal, quien agregó que la salud de los pobladores está en juego, y a pesar que ya le manifestaron este problema al comisario Victoriano Cen Chablé, no se ha hecho nada al respecto.

Se han dado casos de diarrea y calenturas en niños y ancianos, cuyos familiares tiene que recurrir a los remedios caseros ante la falta de un doctor y medicamentos, pues solo recetan paracetamol y eso no soluciona la enfermedad de los pacientes, aseguró.

Caamal Cahuich pidió al presidente municipal José Emiliano Canul Aké, enviar un médico de planta para atender a los habitantes de Chunhuás, porque de no hacerlo, irán al Palacio Municipal a manifestarse, pues en campaña se prometieron mejores servicios, pero la realidad es que el edil es uno de los peores que ha tenido Calkiní.