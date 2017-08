Inoperante, módulo de la policía en La Manigua

Solo como hotel sirve el módulo de seguridad pública que encuentra en la colonia Manigua, manifestaron los vecinos de este sector de la isla, quienes recriminaron a la autoridad municipal la falta de atención en la problemática de inseguridad que se vive en sus calles, al carecer la zona de vigilancia policiaca.

“Cuando se necesita de ellos nunca están, el lugar fue puesto para la seguridad de la colonia, pero estos no dan vigilancia policiaca. Ese módulo no opera, solo llegan en la mañana, estacionan las camionetas, están un ratito y se van nuevamente”, subrayó Margarita de los Ángeles Pérez Sánchez, vecina del lugar.

Quien se sumó a esta denuncia por la falta de actuación de las autoridades fue Margarita Pérez García, gestora social de la colonia, quien aseguró que ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de operatividad del módulo que fue construido para brindar seguridad a los vecinos, pero que no funciona como tal.

A decir de la gestora social, este espacio ciertamente es con el fin de que los elementos policiacos descansen, pero igual es para dar presencia policiaca y se cubra la necesidad de la inseguridad que se vive en este sector de la isla, unos de los más importantes por contar con el balneario popular.

Finalmente, enfatizó que hay apatía y desinterés de parte de las autoridades municipales para que este módulo o “Subdirección de la Policía Municipal”, opera con su función principal y los robos y asaltos cercanos a este sector no continúen, ante la presencia de los propios uniformados, pero sucede todo lo contrario. VMG