A. Caballero May pide cambiar el formato del informe del gobernador

El proceso generaría reformas a la Constitución: Ramón Méndez

La diputada Asunción Caballero May, en Asuntos Generales de la sesión de ayer, pidió cambiar el formato del informe del gobernador del Estado, para “lograr una adecuada comparación de la información presentada con la esperada”, en tanto que el presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Méndez Lanz, consideró que cambiar el proceso de la presentación del informe de Gobierno implica reformas constitucionales que deben analizarse a fondo.

Caballero May señaló que se debe buscar mejorar lo existente, por lo que considera se debe contar con tres mecanismos de rendición de cuentas: los presupuestos autorizados, la cuenta pública y el informe de gobierno.

-Sabemos que los dos primeros son elaborados del primero de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio, lo que facilita la comparación entre lo autorizado en el presupuesto y lo reportado en la cuenta pública para efecto de fiscalización, pero eso no sucede con el informe de gobierno, ya que regularmente se presenta con información de dos ejercicios diferentes, dificultando las mediciones o controles en la inversión del recurso.

Por esta razón la panista consideró que se debe trabajar en la adecuación de la norma, para que independientemente de la fecha en que se apruebe rendir el informe de gobierno, este se haga conteniendo únicamente las inversiones de recursos del año en curso, unificando el presupuesto, la cuenta pública y el informe de gobierno.

Explicó que este flujo de ideas entre ambos Poderes permitirá al Congreso tener certeza de cuáles son los programas de gobierno que están funcionando, revisar aquellos que no hayan alcanzado las metas que originalmente se plantearon y sobre todo, emitir conclusiones sobre los cambios legislativos que pudieran generarse.

NUEVAS REFORMAS

Tras escuchar la propuesta de la panista, el líder camaral comentó que cambiar el formato implica nuevas reformas y trabajar con las secretarías de Planeación y Finanzas para revisar los recursos, cómo vienen y cómo se van a ajustar.

Dijo que el Congreso busca facilitar el análisis de los temas que son de interés ciudadano, pero “nosotros legislamos y damos seguimiento al trabajo del Ejecutivo, pero corresponde a este informar”.

En el caso de los pescadores de altura que solicitaron el apoyo del Congreso del Estado para que sean beneficiados con recursos del fondo pesquero, porque están enfermos y no pudieron ingresar, Méndez Lanz comentó que se pusieron en contacto con el secretario de Pesca, José del Carmen Rodríguez, para atender la situación.

Dijo que el Congreso del Estado recibe a todos los que tengan cualquier solicitud o queja, por lo que se platicó con los pescadores de altura y se está dando curso a su petición y que se va a analizar caso por caso y quienes cumplan con la ley y los documentos solicitados serán atendidos, como señaló el titular de la SEPESCA. GK