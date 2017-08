Gutiérrez Lazarus ignora petición de los vecinos de la colonia 23 de Julio

Vecinos de la colonia 23 de Julio abordaron al alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus, para solicitar su intervención en los temas de servicios públicos y de inseguridad que viven en la calle Palmas por Almendros; sin embargo, el alcalde ignoró sus peticiones frente a los medios de comunicación, por lo que los vecinos amenazaron con bloquear carreteras si siguen sin ser escuchados.

La manera de comportarse del edil carmelita quedó evidenciada frente a los diferentes medios de comunicación y a los ojos de los vecinos de la colonia 23 de Julio, pues al abordarlo este se detuvo por un instante, pero al escuchar las peticiones se dio la vuelta, pese a los gritos de una de las vecinas del sector, a quien dejó con las palabras en la boca al continuar su camino.

“El alcalde nos ignora, no nos permite unos minutos de su tiempo; si fuera un evento gay ahí si tiene todo el tiempo del mundo; ahí está coronando a las personas gay, porque para eso se pinta solo. Tenemos más de un mes con la petición y nos ignora, ahí lo vieron ustedes, no tiene tiempo para escuchar a su pueblo”, subrayó Ernesto Cabazo, vecino de la colonia 23 de Julio.

Manifestó que Gutiérrez Lazarus se harta de decir que el deporte es la principal herramienta para fomentar los bueno hábitos dentro de los jóvenes, y es el arma más fuerte contra la inseguridad, pero no apoya la propuesta de los vecinos esta colonia para un espacio recreativo familiar, por lo que se tendrán que agrupar entre vecinos y bloquearan calles y avenidas para ser escuchados.

“Aunque seamos golpeados con la fuerza pública, haremos el intentó de ser escuchado por el alcalde, quien ahora bajo presión ciudadana tendrá que dar solución a una problemática al pueblo que lo eligió como autoridad. Esperaremos un tiempo prudente; de no ver respuesta favorable de las autoridades municipales, bloquearemos las calles”, culminó Ernesto Cabazo. VMG