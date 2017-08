Apagón deja a la isla sin energía eléctrica; hermetismo en la CFE

Comerciantes cierran por temor a robos

Radiodifusoras, servicios telefónicos, semáforos, edificios públicos y comercios de la isla permanecieron ayer sin servicio eléctrico, mientras que las clínicas y hospitales activaron sus plantas de emergencia para evitar que se paralizaran las actividades en materia de salud; por su parte, la Comisión Federal de Electricidad se mantiene en hermetismo ante el reclamo ciudadano.

Víctor Cámara Contreras, gerente de un comercio establecido en el centro de la ciudad, señaló que optaron por cerrar el comercio al no contar con el sistema de cómputo para el cobro de servicios y la venta de productos; además, les preocupaba que con la oscuridad dentro del establecimiento muchas personas aprovecharan para realizar robo hormiga, sobre todo en prendas de vestir.

Desde las 13:00 hasta las 15:00 horas de ayer gran parte de zona poblada de la isla se quedó sin energía eléctrica en domicilios y comercios, pero el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Eric Martínez Güemes, no ha dado un reporte oficial del motivo o causa de este apagón general, solo mediante mensajes de texto indicó que se realizaban las investigaciones pertinentes.

En diversas colonias de la ciudad los ciudadanos han reportado electrodomésticos afectados por el bajón de energía abrupto, por lo que exigen que se les de reparación por parte de la CFE, ya que es su culpa que se haya presentado este apagón general; Josué Ávila Domínguez señaló que hoy llevará su pantalla para que le den una nueva o que paguen la reparación de la misma.

En tanto, Julio Manuel Sánchez Solís, director de Protección Civil Municipal, reportó saldo blanco durante la contingencia, ya que los sistemas de semaforización de toda la isla quedaron inutilizados, pero por suerte no se dieron accidentes viales; los conductores guiaban sus unidades con precaución en los cruceros. VMG