Ocupación hotelera de un 75% durante vacaciones: López

Los eventos políticos como la reunión priista, el Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, así como la difusión turística se conjuntaron para obtener una ocupación hotelera del 75 por ciento en promedio, mientras que algunos lograron en algunos momentos del 80 al 90 por ciento, significó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de México, Daniel Josué López.

Señaló que la ocupación en general fue del 75 por ciento, ya que si bien algunos llegaron hasta el 90 por ciento, otros hoteles su ocupación fue menor al 70 por ciento por lo que arroja la cifra citada.

En Campeche, de acuerdo al secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, se tienen nueve mil cuartos de hotel y de estos la mayoría se concentra en Ciudad del Carmen con 5,200 cuartos en 270 establecimientos. En la ciudad capital se tienen empadronados 185 hoteles.

El dirigente de los hoteleros, precisó que en la asociación están afiliados 23 hoteles, los cuales reportan una buena afluencia en el periodo vacacional de verano tanto en los días previos, la semana intermedia y los últimos días de la temporada de asueto.

Demandó al titular de Turismo a no desistir en las acciones de promoción de Campeche, ya que los resultados se observaron en este periodo vacacional en donde el sector hotelero registro una afluencia positiva.

Indicó que en beneficio de la actividad hotelera y de los giros alrededor, también tuvieron buenos resultados el Informe del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y de la reunión nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Expresó que por lo anterior se le pidió al responsable de Turismo a no decaer en las acciones de promoción de la industria sin chimeneas ya que les preocupa que el terreno ganado se pierda al no persistir con las acciones de difusión en los mercados en donde se observó que nos visitaron.

Reiteró que no se debe “soltar” la promoción, ya que el marketing turístico debe colocar a un destino en la mente de los consumidores y ejemplificó con el caso de los franceses, quienes externaron que se fueron contentos de la ciudad por su valor cultural por lo que instó a las autoridades a continuar con las acciones de preservación y conservación de la ciudad y sus bellezas arquitectónicas y naturales.

Señaló que en lo que compete a la promoción cada establecimiento realiza su campaña de forma particular enfocado al segmento que quiere incidir ya sea en las revistas, plataformas digitales o medios de comunicación y destinan al menos de 12 a 20 mil pesos mensuales para estas acciones.

Aseveró que respaldan las acciones de promoción ya que también en sus hoteles se reflejó el incremento del turista regional, así como la variación en el paseante extranjero lo que es positivo ante la buena ocupación hotelera que registraron. WCV