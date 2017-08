Dejó turismo en vacaciones de verano 90 mdp: Manos

La ocupación hotelera del periodo vacacional de verano fue del 75%, con la afluencia de 25 mil visitantes y derrama económica de 90 millones de pesos, informó en conferencia de prensa el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza.

Señaló que la promoción refleja los datos del periodo vacacional, ya que los franceses incrementaron su presencia y de acuerdo a los registros fueron el 33 por ciento de visitantes extranjeros; siguieron los italianos, con el 15%; alemanes, con el 8%; de España y Holanda, el 7% y Estados Unidos el cinco por ciento.

El resto de las naciones obtuvo el 20 por ciento, entre los que se encuentran argentinos, polacos, japoneses, chinos, griegos, además de visitantes de Australia, Austria, Israel, Rusia, Cuba, Ucrania y Paraguay, entre otros.

Significó el comportamiento que tuvo el mercado regional, donde Yucatán tuvo un porcentaje de afluencia del 18 por ciento y desbancó a la Ciudad de México, que antes tenía el primer lugar de visitantes para la capital, que quedó con el 17 por ciento.

Añadió que el Estado de México representó el 9%, mismo porcentaje de Tabasco, mientras que Quintana Roo obtuvo el 6%; Veracruz, el 5% y Jalisco, el 4%. El resto de las Entidades sumaron el 32 por ciento de los visitantes.

Con respecto a las alertas que emitió el Gobierno de Estados Unidos para no visitar algunos centros vacacionales, como Cancún, por la violencia, puntualizó que la alerta como tal no afecta directamente a Campeche por no estar en dichas menciones; sin embargo si a México como país e incluso a los lugares cercanos al propio destino de playa que es Cancún.

Adelantó que la Secretaría de Turismo federal iniciará promociones en las principales ciudades de la Unión Americana como Chicago, Nueva York, Atlanta, Houston y Florida para exponer la situación del país, ya que hay zonas de peligro en todas partes del mundo, no solo en las entidades que señala el gobierno de EU. WCV