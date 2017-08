ISSSTE, deficiente con Rita del Río: H. Minaya

Su incapacidad repercute en la atención a derechohabientes, afirma

La falta de capacidad administrativa para la asignación de plazas, así como el continuo cambio de funcionarios médicos y administrativos repercute en la atención de más de 100 mil derechohabientes del ISSSTE, denunció el secretario general de la Sección X del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, Humberto Manuel Minaya Sánchez.

Expresó que la deficiencia administrativa se arrastra desde hace 18 meses –donde el principal problema es la demora en la atención de las Comisiones Mixtas de Escalafón, bolsa de trabajo, planeación de recursos humanos–, desde la llegada de la delegada Rita Dolores del Río por su falta de cordialidad y desplantes.

“En el Sindicato somos tolerantes, pero de ninguna manera sumisos, ni tenemos ningún tipo de interés que pueda desviarse para que se siga presentando esta situación en contra de los trabajadores y donde el asunto de plazas, a través de Comisiones, se soslaya y se priorizan otros asuntos”, señaló.

Explicó que el Sindicato nacional solicitó 300 plazas; a Campeche asignaron 50 de enfermería y solo se cubrieron 20 y a la fecha siguen esperando las otras 30 por problemas en la bolsa de trabajo, cuyo padrón no se ha actualizado por negligencia de la delegada, además de que reubica a los empleados sin ningún criterio.

Apuntó que “en 18 meses se han dado cuatro cambios de subdelegados médicos y siete de directores de clínicas; dos subdelegados administrativos; tres jefes de recursos humanos y tres directoras de las estancias infantiles; en Ciudad del Carmen, cinco subdirectores médicos; un cambio cada 60 días”, ironizó.

Dijo que los más de 20 créditos entregados a trabajadores en 52 días, fue por la programación y gestoría de Luis Miguel Victoria, presidente nacional del Sindicato, no por la delegación del ISSSTE.

Denunció que la demora en la atención médica no es responsabilidad del Sindicato, ni del médico tratante, sino porque no existe la capacidad administrativa para otorgar plazas u organizar las suplencias; “por ello el derechohabiente tiene toda la facultad para manifestarse en algún momento”, aclaró.

Informó que se requieren urólogos, pediatras, ginecólogos, y traumatólogos, piezas importantes y prioritarias para la atención al derechohabiente. Existe la solicitud de ese personal médico, pero no hay capacidad administrativa. DSL