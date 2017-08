Sentencia de elección en el PAN ratifica triunfo de Valladares Valle: CM

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), María Asunción Caballero May, informó que la sentencia emitida por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal Electoral que ratifica el resultado de la elección y el triunfo de Yolanda Valladares Valle como presidenta del Comité Directivo Estatal de ese partido, resuelve de manera definitiva el expediente por la elección interna del PAN.

Dijo que la elección del Comité Directivo Estatal fue ajustada a derecho, pues la planilla ganadora encabezada por Valladares Valle obtuvo la victoria con un margen de 20 puntos porcentuales sobre el candidato perdedor Jorge Luis Lavalle Maury, quien no pudo acreditar la existencia de irregularidad en el proceso “y además, obtuvo supuestas pruebas de manera ilegal”.

“La sentencia de la Sala Superior es definitiva, y pone punto final al proceso electivo del Partido Acción Nacional, ratificando los resultados de la elección y el triunfo de Yolanda Vallares, quien va a continuar dirigiendo a Acción Nacional hasta el próximo año”, señaló Caballero May.

La panista reiteró que se desechó el medio de impugnación interpuesto por Lavalle Maury en contra de la elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Campeche, ya que no existe razón para llevar a cabo un recuento de votos o apertura de paquetes. ¡Ganamos el CDE!

A través de su cuenta en redes sociales Yolanda Valladares confirmó el fallo a su favor publicando: “Finalmente, después de 375 días, la Sala Superior hizo justicia, ratificó la voluntad mayoritaria de los panistas, ¡Ganamos el CDE¡“.

En otro mensaje, haciendo referencia a la insistencia de su contrincante por denostar los resultados de la elección interna, escribió: “Los hombres exitosos reconocen sus derrotas, los fracasados siempre culpan a los demás de sus propios errores”. ARM