Quienes quieran ser candidatos deberán cuidar gastos: Alvarado

Desde el ocho de septiembre se empezará a contabilizar

Todo aquel que quiera ser candidato en el 2018, deberá cuidar sus gastos, porque podrían ser contabilizados desde el próximo ocho de septiembre cuando dé inicio el proceso electoral, así lo señaló el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, quien indicó que hasta el momento no hay quejas.

Sostuvo que espera que la efervescencia de ciudadanos se lleve en un marco de legalidad y que todos digan lo que piensan, pero sin violar las leyes que están vigentes y por ende deben ser respetadas.

“El día primero de septiembre se debe iniciar una campaña masiva para todos aquellos que tramiten su credencial para votar, especialmente los que cumplen años el primero de julio o antes, para que puedan tramitar su mica, porque en enero se van a dejar de dar las credenciales y se espera no impactar el padrón”, mencionó.

Además, manifestó que mediante la ley se notificará a los partidos que se regularán los gastos de aquellas personas que a partir del ocho de septiembre realicen sus candidaturas con miras al 2018, puesto que serán contabilizadas, aunque hay quienes van a impugnar; sin embargo, estará en manos de los tribunales la decisión.

“Esto se refiere a los actos públicos, si hay alguien que aspire a ser candidato debe evitar ir a los eventos, ya que en agosto estarán aprobando la reglamentación y cuando se publique será considerado, aunque la ley marca que 90 días antes de la elección deben separarse del cargo; no obstante, cada partido político hace una selección previa y ellos ponen sus tiempos de acuerdo a la ley, pero son tres meses antes del proceso”, señaló. WM