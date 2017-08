Autoridad y rigidez en la educación no violan los derechos de los niños

En el aula el maestro es la autoridad: Duarte Quijano

La coordinadora del programa Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), Margarita Nelly Duarte Quijano, dijo que la autoridad y rigidez en la educación no está en conflicto con la protección a los derechos de los niños y jóvenes. “En el aula el maestro es la autoridad y yo no estoy de acuerdo en que se le pegue a un niño, pero sí que se le castigue”.

En entrevista, Duarte Quijano señaló que a la mayoría de los padres de familia no les parece que se les aplique un castigo a sus hijos si no cumplieron con sus deberes en el aula, y restan autoridad al docente.

“Como se hacía antes, es la hora del recreo, no sales, y me castigo también como maestro porque me quedo cuidándote hasta que termines, comes tu desayuno o almuerzo y a terminar la tarea, y si a la hora de la salida no has terminado, te quedas hasta que termines, y esto a muchos padres de familia no les gusta, aunque hay algunos que son accesibles y dicen: sí maestra, castíguelo”, comentó.

Asimismo, dijo que a través del programa Sistema de Alerta Temprana, han detectado que los índices de reprobación y deserción escolar responden a problemáticas como los embarazos a temprana edad, a las adicciones al alcohol o a las drogas, a la economía y a la reprobación.

“Hay que recordar que en el tema del embarazo adolescente Campeche se encuentra en los primeros lugares, y es preocupante porque las jovencitas se salen de estudiar porque tienen que cuidar al bebé, y en el caso de los jóvenes, trabajar para mantenerlo”.

En cuanto a las adicciones, dijo que el SISAT con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública imparte pláticas en los centros escolares, donde han detectado también temas como la depresión y los intentos de suicidio. ARM