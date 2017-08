Critica FSTSE que Rita no gestione especialistas

La demanda más sentida de los siete mil 240 agremiados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado es la falta de médicos especialistas en las clínicas del ISSSTE, expresó el secretario general Luis González Flores.

En entrevista, expresó que la Clínica Hospital “Dr. Patricio Trueba de Regil” está rebasada por lo que es necesario que continúen las gestiones para la construcción de la que estaría ubicada en terrenos del Fovissste Belen.

“Necesitamos una nueva clínica. Las administraciones federales anteriores han hecho el ofrecimiento de construirla, pero a la fecha no se ha visto avance alguno para que sea una realidad, por lo que es necesario que se retomen las gestiones por parte de la delegada del ISSSTE”, dijo.

Indicó que participan el Consejo Consultivo del ISSSTE, donde se ha abordado la problemática de la falta de médicos especialistas que enfrentan los agremiados y los derechohabientes en general, pero no se ha solucionado hasta la fecha.

“Es la demanda más sentida en las clínicas, la falta de atención médica porque no se cuenta con especialistas y enfermeras, pese a que 10 mil plazas a nivel nacional fueron autorizadas el año pasado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Reiteró que los agremiados y derechohabientes en general padecen de la falta de médicos, paramédicos y enfermeras, por lo que se requiere que se solucione esta problemática que es vital para una mejor atención médica.

“Falta mucho por hacer, ya que hay muchas limitaciones, carencias, sobre todo en la Clínica Hospital “Dr. Patricio Trueba de Regil”, que se tiene que avanzar en la demandas que exige la derechohabiencia”.

Dijo que se ha realizado muchos nombramientos de encargados en algunas áreas de la delegación, y clínicas, en lo que la delegada Rita Dolores del Rio aduce que “la autoridad nacional del ISSSTE no autoriza algunos nombramientos o movimientos”. DSL