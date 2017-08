Buscan destituir a Castillo Baqueiro del SUTV

Un total de 15 socios del Sindicato Único de Trabajadores del Volante retuvieron siete unidades colectivas, como manera de presión, para que las autoridades no solapen más la estancia de Carlos Raúl Castillo Baqueiro, quien continúa al frente del Sindicato de manera arbitraria y que solo saquea la nueva sociedad cooperativa que registra colectivas, donde ellos fueron excluidos.

Macedonio Sosa Méndez y Eduardo Mendoza Inirreta, que lideraban a los 15 socios del SUTV, tacharon a Castillo Baqueiro como un usurpador dentro del Sindicato, pues no tiene la nota de la Junta Especial N° 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje que lo nombre como secretario general, pero sigue dando órdenes, dejándolos fuera de los beneficios y derechos que tienen como socios.

Ante esto, en punto de las 19:00 horas iniciaron con el aseguramiento de las unidades de transporte urbano, bajando a los pasajeros y choferes, para posteriormente meter las combis en el estacionamiento del edificio sindical, señalando que no las dejaran salir hasta que sean aceptados en la Cooperativa “Trabajadores del Volante de Ciudad del Carmen S.C. de R.L. de C.V”.

Dicha Cooperativa solo acepta a socios con combis, pero Carlos Castillo Baqueiro la utiliza para seguir operando como dirigente de los socios que tienen un taxi, bajo la protección del director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz. “Si quieres hacer algún trámite ante el IET te mandan con Carlos Raúl, aunque ya no es líder del Sindicato”, señaló Sosa Méndez.

En tanto, Mendoza Inirreta señaló que este sigue siendo un millonario negocio para Castillo Vaqueiro y por ello no desea dejarlo, por lo que hace hasta lo imposible por no aceptar a los mil 200 socios del SUTV en su cooperativa, pues sabe que con ello se le acabaría su mina de oro que comparte solo con gente de su confianza que lo ayudan en la corrupción de la cooperativa.

I VMG