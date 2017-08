Incontrolable saqueo de arena: Marea Azul

Continua el saqueo indiscriminado de arena en diversos puntos de la isla y varios terrenos de Isla Aguada, Sabancuy y Champotón, tal parece que los que incurren en este ilícito tienen palanca con las autoridades de SEMARNAT y PROFEPA, manifestó Marcos Rodríguez Vadillo, ambientalista de Marea Azul.

Precisó que en Playa Norte, terreno colindante al CET-MAR, el Estadio “Nelson Barrera Romellón”, Punta San Julián en Puerto Real y ranchos de esta zona de la isla, son los principales puntos donde se efectúa esta actividad, mientras que en Champotón en los terrenos aledaños a la carretera, desde la entrada al ejido Moquel hasta Haltunchén, y en algunas partes de Sabancuy.

“Nos dicen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Campeche no otorga permisos para esta actividad, que afecta el manto friático y el entorno de una Área Natural Protegida de Flora y Fauna; y Rocío Abreu Artiñano, delegada de SEMARNAT, tiene conocimiento del asunto, sabe del problema y quienes son los que realizan la actividad”, acotó.

Asimismo, el titular de la PROFEPA sabe de todo esto, pero negando permisos no arregla el problema, sino aplicando la ley, sancionando a quienes agreden y violan las leyes federales de la SEMARNAT. “Mientras no se aplique cárcel a depredadores, taladores de bosques, cazadores furtivos de fauna silvestre, especies marinas y demás, el daño seguirá creciendo”, abundó.

“Ya hay varias denuncias respecto al asunto, el cual está creando un problema que más tarde repercutirá con inundaciones por el impacto ambiental de esta actividad. Rocío ha dicho que no hay permisos, pero el problema sigue con o sin permisos; Alcalá Ferraez también señala que tomarán medidas, pero el problema sigue”, culminó.

I JLS