Me comprometo a trabajar por el ejido: Chi Canché

CALKINÍ – Si el voto de confianza me favorece y gano la comisaría ejidal, téngalo por seguro que voy a trabajar por Calkiní, porque hay muchas cosas que se han dejado de hacer, por culpa de gente incapaz que está al frente.

Así lo manifestó Pedro Raúl Chi Canché, ante decenas de simpatizantes que acudieron al domicilio de la calle 24 para darle el respaldo a su proyecto de trabajo, que beneficiará a los ejidatarios en los próximos tres años.

El aspirante dio a conocer su plan de trabajo, en el cual destaca la actualización del padrón ejidal, con el que se evitará que gente ajena llegue a desestabilizar a los ejidatarios.

Además del punto anterior, se buscará repartir equitativamente las tierras ejidales, gestionar el pago de la carretera federal, despensas para los campesinos y apoyos en las distintas dependencias de gobierno, así como promover la inversión de las autoridades estatales y establecer convenios de trabajo que beneficien a los hombres del campo.

“Los ejidatarios no cuentan con un salario y es justo que una o dos veces al año reciban apoyos en especies; de eso me voy a encargar, al igual que hacer una fiesta navideña, porque muchos compañeros no saben que es una cena de Nochebuena, porque no cuentan con los recursos económicos”, añadió finalmente Chi Canché.