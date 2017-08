Sanciones de la Contraloría, por expedientes antiguos

La secretaria de la Contraloría, Laura García Luna, consideró que el crecimiento de las sanciones hacia servidores públicos en el Estado de Campeche no se puede considerar como una alerta, ya que étos expedientes aún no se encontraban resueltos.

“El año pasado, a mi llegada a la Secretaría teníamos un determinado número de expedientes, como se informó en su momento; al 30 de junio de este año los expedientes para resolución son cero, todos los procedimientos administrativos disciplinarios fueron resueltos; por eso el incremento de las sanciones”, explicó.

En ese sentido recordó que con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y las modificaciones que se realizaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal, esta última aprobada por los legisladores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, se otorgó más facultades a las Secretarias de la Contraloría y de la Función Pública en el control interno y la vigilancia de los entes, para que no caigan en acciones o responsabilidades.

García Luna dijo que le están apostando a que a través del control interno los entes actúen conforme a la norma; “si nuestros servidores públicos se encuentran capacitados, si conocen las normas, los lineamientos y las leyes, no van a caer en ninguna responsabilidad administrativa, ni grave, ni no grave”.

La mayoría de las sanciones aplicadas por la Secretaría de la Contraloría fueron por no presentar la declaración patrimonial a tiempo; otros por quejas en su actuar, y por observaciones que se realizaron en auditorías.

“Estas fueron resueltas y el resultado son inhabilitaciones, amonestaciones, además de que se dejó sin efecto el nombramiento de algunos servidores públicos, y también se emitieron sanciones económicas”, abundó.

Agregó que, aunque hay sanciones económicas, dependiendo del tipo de falta en la que incurren los servidores públicos, ahora también tienen que enfrentarse con la justicia para responder por la comisión de algún delito.

“Ahora las sanciones graves se deciden en los tribunales, y las faltas leves no graves se tratan a través de los órganos internos de control”, precisó. I ARM