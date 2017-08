Garantizan Feria de San Román segura

El Ayuntamiento de Campeche tiene todo listo para el inicio de la Feria de San Román. “Solo se están ultimando detalles”, indicó Jesús Quiñones.

El secretario municipal comentó que se han realizado recorridos para supervisar la instalación de los puestos y juegos mecánicos, para que no representen riesgos para los miles de visitantes que se esperan para esta fiesta tradicional.

Dijo que se cuenta con las medidas adecuadas para el Foro Ah-Kim-Pech y el barrio de San Román, garantizando la seguridad de los visitantes, ya que se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, que tendrá instalados módulos de atención y recorridos a pie.

Comentó que se realizó una amplia inspección con las Direcciones de Protección Civil, Alumbrado Público, Cultura y Tesorería, gabinete operativo encargado de la organización de esta feria, para supervisar que todo se encuentre en orden y se cuente con las medidas de protección y seguridad.

Quiñones explicó que el suministro de energía eléctrica lo aporta la empresa concesionada, Atracciones García, que cuenta con sus propios generadores eléctricos, por lo que no hace uso del servicio de la CFE.

A pesar de que los empresarios locales tienen su lugar en los alrededores de la iglesia de San Román, pidió a Atracciones García que los espacios que no utilice los otorguen a empresarios locales para que se instalen en el Foro Ah-Kim-Pech. I GK