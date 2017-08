Ganado destruye cultivos de maíz; dueños se niegan a pagar los daños

DZITBALCHÉ, CALKINÍ – Gran inconformidad se ha creado entre un grupo de campesinos, al ver que los abogados dueños del rancho, se niegan a pagar los daños que causaron sus ganados en más de dos hectáreas de cultivos de maíz, chigua e ibes.

Los afectados Reynaldo Cool Puc, José Eulalio Cool Cahuich y Enrique Chablé Mass, agregaron que los animales salieron de sus potreros del rancho Nohcacab, esto porque los alambrado están podridos y caídos y los dueños no le brindan atención y mantenimiento.

Ahora los hermanos se niegan a pagar los daños que causaron sus reses, por eso la molestia, porque después de más de dos meses de estar limpiando para sembrar, todo se viene abajo, comentaron.

Dijeron que han intentado hablar con estas personas, pero no quieren hacerse cargo de las afectaciones, incluso les pidieron esperar hasta el mes de enero del próximo año para ayudarles con algo de dinero, porque ahora no tienen.