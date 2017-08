Gutiérrez Lazarus margina a comunidades: comisario

Martín Ramírez Barrera, comisario municipal de Isla Aguada, reiteró que desde hace varios meses el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, tiene marginadas a las juntas municipales y a las comisarias, en cuanto a la aportación de recursos, que en un principio quedaron autorizadas y establecidas por el cabildo.

Dijo que la intención del edil de reducir las partidas los dejaría prácticamente con los brazos cruzados, aunque no les extraña para nada la actitud de quien lleva las riendas de la Comuna, porque le gusta salirse por la tangente y la reducción para él es la salida más decorosa, en cuanto a lo que tiene que hacer es reducir los gastos excesivos de todo su gabinete de primer y segundo nivel.

Explicó que al rendir protesta como comisario en noviembre del 2015, el Ayuntamiento de Carmen le redujo la partida presupuestal que perciben en un 10 por ciento, mismo que debió incrementarse en el 2016, pero, pese a que no subió, quiere quitar otro 12 por ciento, que sumado a lo anterior sería un 22 por ciento menos de lo que les corresponde.

Mencionó que ésta, es otra de las arbitrariedades del presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien con esa actitud estaría violando la normatividad jurídica; “nos redujo en febrero del 2016 las partidas que percibimos en un 10 por ciento más, lo que nos mantiene con las manos atadas, por lo que una nueva reducción sería catastrófica”, asentó.

Ramírez Barrera coincidió con la propuesta de que esta reducción de más de seis millones de pesos, para juntas municipales, comisarías y agencias municipales se aplique en las direcciones del Ayuntamiento, el cual cuentan con el mayor presupuesto y cuyas actividades no se ven reflejadas.

“Pero además, no solo en las direcciones, sino también en los funcionarios de la Comuna, jefes de departamento y demás, quienes ganan más que el recursos que se otorga a una comisaría, por lo que el ahorro para el gasto corriente que pretende hacer el alcalde, puede hacerlo con una reducción salarial”, expuso.

Cuestionado sobre el argumento del presidente municipal, en el sentido de que el 60 por ciento de las obras se ejecutan en las comunidades rurales, el comisario municipal de Isla Aguada enfatizó que en esta localidad, las obras realizadas fueron con recursos gestionados por el Gobierno del Estado, y no dinero de la Comuna.

JLS