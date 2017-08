Exigen mejores servicios públicos

En la colonia Ortiz Ávila; vecinos amenazan con bloquear la avenida Isla de Tris

Con pancartas en mano y con la exigencia de que se mejoren los servicios públicos en la colonia Ortiz Ávila, vecinos de la calle José Guillermo Lliteras, ante la falta de respuesta por parte de la autoridad municipal, acudieron hasta las oficinas de la Presidencia Municipal para exigir al alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus, la atención a su petición; principalmente por el mal estado de sus calles.

El grupo de ochos colonos de dicha colonia exigieron ser atendidos, ya que denunciaron que el edil carmelita los había engañado en un evento pasado de la colonia Bivalvo, en donde los vecinos invitaron al munícipe a recorrer sus calles; sin embargo, éste les aseguró que en ese momento no tenía tiempo, pero les enviaría a alguien más para que atendiera sus necesidades.

Por su parte, Francisco Peraza Chan lamentó que para ser escuchados por la autoridad tuvieran que acudir hasta el Ayuntamiento de Carmen, pese al bloqueo que realizaron en la calle Guillermo Lliteras, en donde evidenciaron a los medios de comunicación las condiciones de sus carreteras.

El vecino dijo que continúa en pie la amenaza de bloquear la avenida Isla de Tris, más conocida como la “Cuatro Carriles”, al igual que el patio de maniobras de la Dirección de Obras Públicas, en caso de que no den atención y cumplan con la promesa hecha por las autoridades municipales.

“Vamos a darles el voto de confianza, pese a todo lo que hemos vivido y la falta de promesas cumplidas, en caso de no vernos favorecidos con el bacheo de las calles y la limpieza de las mismas, así como la reparación del alumbrado público de la colonia”, subrayó el habitante.

A esta petición se sumó la de Socorro del Carmen Centeno, vecina de la Ortiz Ávila, quien manifestó que es urgente que la autoridad deje de hacerse de los oídos sordos, para que escuchen las necesidades de los ciudadanos y sean atendidos con los recursos con los que cuenta la Comuna.

“Conocemos que existe una crisis, pero no es una justificación para no limpiar, bachear o en su caso, reparar las lámparas; así como incrementar el patrullaje por las calles de la ciudad”, indicó la mujer.

Reconoció que fueron atendidos por el subsecretario del Gobierno Municipal, Julio César Villanueva; también estuvo presente el director de Obras Públicas, Norberto Vera Maury, quien dijo que no habrá pavimentación, pero sí bacheo y limpieza de las calles. Los vecinos culminaron lanzado la amenaza, en caso de no cumplir con el acuerdo, de bloquear las calles y los accesos del patio de maniobras de la Dirección de Obras Públicas Municipales el próximo lunes. VMG