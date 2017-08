Legislatura ha dado resultados a favor de los Adultos Mayores

En el marco del Día del Adulto Mayor, que se celebra este 28 de agosto, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, subrayó que la LXII Legislatura ha dado buenos resultados a favor de las personas de la tercera edad, al haber aprobado reformas y adiciones al Código Penal del Estado y a la Ley estatal de Protección de Adultos Mayores, a fin de tipificar mayores sanciones a quienes los abandonen sin causa justificada, reforzando además su derecho a la protección contra el maltrato e impulsando la participación de los adultos mayores en actividades de atención al turismo, al rescate de la cultura y de la historia.

Al reconocer en los adultos mayores uno de los grandes valores de la familia y de la sociedad, detalló que con las reformas al artículo 149 del Código Penal del Estado de Campeche, los descendientes consanguíneos en línea recta o cualquier otro familiar que conforme a la legislación civil tienen la obligación de cuidar a un adulto mayor y lo abandone sin causa justificada, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión si no resultare lesión o daño alguno.

Además, a quien abandone a cualquier otra persona incapaz de valerse por sí misma y tenga la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años si no resultare lesión o daño alguno. Si el sujeto activo fuese médico o profesionista similar o auxiliar, también se le suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por un término igual al de la sanción de prisión.

Méndez Lanz añadió que los legisladores también adicionaron un artículo 5 bis y reformaron el artículo 14 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, garantizando su derecho a una vida libre sin violencia, por lo que se sancionará el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, por actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica, dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o no relación de parentesco, en término de la legislación aplicable.