Proyectos de AMC son viables para realizarse: Abreu

Están en el proceso de revisión ambiental, dice

Los proyectos anunciados por el gobernador tienen la viabilidad para realizarse, garantizó la delegada en Campeche de la SEMARNAT, Rocío Abreu Artiñano, los cuales atraviesan por el proceso de revisión ambiental.

Explicó que el tema de impacto ambiental es sujeto a revisión, “a pedir autorizaciones a ciertos trámites, que permiten en una primera etapa como cualquier otros proyectos que tal vez no cumplan con todas las condiciones que señalan y están sujetos a que vuelvan a meter los trámites para poder cumplir con ellos”.

-Los impactos ambientales de Campeche no son sencillos, “son sumamente complejos que se resuelven en México, eso es importante saberlo y lo que te puedo decir es que coadyuvamos, a mí me toca estar con la gorra de SEMARNAT, pero al final de cuentas somos un equipo, todos trabajamos por Campeche y para mí lo importante es no como no se puede sino, cómo se pueden hacer las cosas”.

Abreu Artiñano reconoció que si les falló algo, “el ejemplo más claro es la poda necesaria que se tenía en la entrada de la avenida de Campeche, esa poda cuánta gente no la pidió, se trabajó y era un proyecto que nos los devolvían”.

-Vamos a tener ciertas diferencias en oficinas centrales para decir el proyecto no tiene preparado como lo necesitan pero no solo en las obras de Moch Couoh, el malecón, el Puente de la Unidad, tuvimos mil detalles que se corrigieron, por lo cual debieron presentar informes “y ahora estamos en la supervisión ambiental, el proyecto del Moch Couoh es uno de los proyectos que lo hemos trabajado con México que hemos cuidado cada uno de los detalles”. WM