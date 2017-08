Sin tregua para transportistas irregulares: IET

Continuarán los operativos de supervisión de manera sorpresiva para detectarlos

Para los transportistas que están operando de forma irregular no hay tregua, aseguró el director del Instituto Estatal de Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, al reiterar que los operativos de supervisión no cesarán y por el contrario, se mantienen de forma sorpresiva.

Mencionó que de manera constante han venido realizando acciones de revisión para cada una de las unidades de transporte, tanto urbano, colectivo y de alquiler, ya que todos deben sujetarse a las normativas vigentes.

Señaló que no se trata de estar acosando u hostigando a los transportistas, simplemente se busca un orden, que todos estén regularizados debidamente, a fin de que esto se traduzca también en un mejor servicio para la población.

Indicó que cuando se detecta que los transportistas no están operando de la forma pertinente, se hacen acreedores a sanciones ya establecidas, como el llamado de atención, la multa, o en su defecto el retiro del tarjetón.

Salomón Cruz argumentó que cada una de las quejas o denuncias que reciben son atendidas, y en su momento cuando existen los elementos para aplicar la sanción, ésta se ha hecho, porque se está haciendo una gran labor para que la ciudadanía reciba un adecuado trato y servicio. WM