Siempre hay otros: La entrada es libre

No hay salida de emergencia. Unos más que otros acechan sin hacer apuntes; los menos participan y los ubican; otro sector, creado ex profeso, ataca todo aquello que le piden defender, aún en contra de ciertos ideales guardados en el baúl por un tiempo más.

Las redes sociales han sido invadidas para darse a conocer, pero más de manera superficial, donde copiamos frases de poetas, escritores reconocidos y otros no tanto, y uno que otro político cuyas afirmaciones se repiten demasiado hasta caer en el desgaste natural del actor.

Pocas veces inspiramos algo novedoso; cursilerías las más, fotos de casi todo con casi todos, cuidando siempre los intereses personales, y por supuesto guardándonos ciertas fortalezas que asumimos como propias.

Meses por venir de intensa actividad en Facebook, sobre todo; es exponencial el tratamiento de los temas, aunque en la inmensa mayoría de los casos a nada conduzca tanto desgaste de uno y otro lado.

Las mejores sonrisas, los mejores trapos, la ocasión es lo de menos. El menú del día, el viaje a un charco con agua es suficiente, y desde luego quienes se asumen sufridos, caóticos, accidentados, para que vayan al auxilio los ingenuos.

El denominado periodismo serio solo sube artículos, no se relaciona con sus lectores, menos las páginas que se han multiplicado para aterrizar los accidentes de tránsito y lo mundano del acontecer diario en sus localidades.

Rienda suelta a la otra imaginación, esa de retratar el mar y el cielo, las puestas de sol, pero también las visitas al mercado y las idas a misa los domingos; todo se vale cuando de lo que se trata es de estar presente.

Cumpleaños los más, los ingresos a las escuelas o diplomados, las constancias de estudios superiores e inferiores y hasta los políticos de ocasión sin vocación, hacen de las suyas en redes sociales. Ahí también nos enterados de los cambios por renuncia en los partidos políticos, de los socavones, inundaciones, atropellamientos y bloqueos en tiempo real.

El mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de ese espacio de navegación su favorito para comunicar lo indeseable, y se ha ganado a pulso el repudio hasta de sus electores de noviembre pasado.

Ya falta menos para dar paso a los que pretenden convertirse en candidatos, mujeres y hombres que están merodeando las redes sociales, que por lo pronto se les indigestan. Los más contratan a jóvenes para ese manejo, que debe ser profesional; nada será parecido al lenguaje de un político que él mismo.

Los animales y el medio ambiente ocupan un lugar distinguido en Facebook; los primeros su defensa a ultranza, hasta en el caso de los toros con opiniones divididas, y la depredación de nuestro entorno, cuando vestirse de verde no luce, solo sirve si se inscribe desde un partido y luego se da la fabulosa huida, dejando con ello lo poco que se tenía en mente para darle sentido a la vida rutinaria en la ecología.

Necesidades y necedades de un lado y otro; los que desean comunicar y los que pretender influir en el ánimo de ese desánimo generalizado de una sociedad plural y radicalmente opuesta a los políticos tradicionalistas, aquellos que no les alcanzó para ser parte del embrujo seductor de las redes sociales.

Unos dirán que es una pérdida de tiempo. Horas de leer, mirar fotos e imágenes, darnos un repaso por esa parte de la historia que también comparten los estados del país, vía sus instituciones, desde páginas autorizadas o de manera individual. Tanto más que iremos dando cuenta aquí en los próximos meses de los nuevos personajes que ya pululan en las redes sociales, con nuevas formas y mejores pretextos para insertarse en el ánimo del populo.

En primea línea

Falleció don Carlos Reyes Alpuche. Quizá para las nuevas generaciones del periodismo campechano no les diga nada el nombre, cuando los que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir una mesa de crítica política en Telemar de Campeche lo identificamos siempre como un gran benefactor de las causas perdidas. Descanse en paz Chichán, un hombre de grandes contrastes, pero mejor corazón.