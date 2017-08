Imparable, la depredación del pulpo en Champotón

CHAMPOTÓN— Pescadores ribereños del puerto de Champotón, denunciaron el saqueo indiscriminado de las reservas de pulpo, causada por buzos que emplean técnicas de pesca prohibidas.

Toda esta situación está afectando a los hombres de mar del puerto de Champotón y de la junta municipal de Seybaplaya, explicó Fernando Uc Muñoz, líder de pescadores en el poblado de Paraíso, quien lamentó que a pesar de los acuerdos que existen para acabar con la pesca furtiva, los buzos actúan en la total impunidad, sin que nadie les ponga un freno.

“Las autoridades saben lo que sucede y no hacen nada, nosotros trabajamos de manera tradicional, tal y como lo marca la ley, mientras que estas personas acaban con las reservas del molusco al usar técnicas prohibidas, con las cuales logran capturar hasta 100 kilos, cuando en nuestras embarcaciones con trabajo podemos agarrar 20 o 25 kilos, si es que acaso llevamos buena carnada”, comentó.

Aunque la Secretaría de Pesca de Campeche (SEPESCA) se comprometió a frenar y castigar a los sujetos que se dedican a esta actividad ilícita, hasta el momento no hay detenidos, lo cual ha creado inconformidad entre nuestros compañeros, agregó.

Los pescadores tradicionales explicaron que al sacar al pulpo con ganchos se arrasa con todo, hasta las especies que están en reproducción, cosa contraria con las jimbas y cordeles, ya que si el pulpo está cuidando huevos no se cuelga de la carnada que pasa a su lado. EPD