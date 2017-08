Camión de la Comuna tira aguas negras en ANP

Se contradice Gutiérrez Lazarus

Un vactor de la Comuna de Carmen fue captado vertiendo aguas residuales y desechos en los patios de la reserva natural de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la colonia Petrolero, colindante con el área de manglar; acción que contradice la política ecologista del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, de no permitir que se contamine parte del Área Natural Protegida.

La unidad tipo vactor fue captada ayer en la mañana vertiendo, cuando vertía los residuos en medio de los escombros que son retiradas de las calles en el patio denominado como una reserva natural para concentrar algunos desechos que no son contaminantes, que está cerca de una zona importante de manglar y de una pequeña parte de La Caleta, a la altura de la colonia el Potrero.

El responsable de la reserva territorial de la Comuna, quien dijo llamarse “Kevin Duran”, tomaba fotos a los reporteros que captaban el momento en que el vactor vertía las aguas, y manifestó que era raro ver el vactor en el terreno y solo llega para verter aguas jabonosas de la vía pública o que eran sacadas de la colonia Villas de San José.

“No se qué hace aquí, no vierte aguas que contaminan”, subrayó. Además, al ser cuestionado por la basura de contenedores y la quema de llantas, aseguró que los contenedores PASA los abandono y la basura y neumáticos la gente los tira ahí: “Se saltan el enrejado y contaminan”.

La Comuna de Carmen no solo contamina esta área, pues anteriormente vertía residuos del mercado “Alonso Felipe de Andrade” sin tratar en la Laguna de términos y pese a que se presentó evidencia del hecho, no hubo sanción alguna. De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente, este hecho se castiga con mil salarios mínimos o cárcel por tres años, dependiendo el daño y el área donde se vertieron los residuos. VMG