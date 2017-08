Obra del Puente de La Unidad, bajo inspección rigurosa: CMIC

El presidente de la delegación Campeche de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor Manuel del Rio R. de la Gala, llamó a no especular sobre la realización de la obra del puente de La Unidad que es realizada por tres empresas y que se debe terminar en tiempo y forma.

“No hay razón para que no se cumpla con el que contrato, “ya que hay una inspección rigurosa, tanto en el control de calidad como en el cumplimiento del contrato, que está a cargo de las tres instancias”, dijo, al reconocer que el consorcio ICA y su estabilidad económica no son una situación nueva.

Del Rio R de la Gala señaló que “hay que recordar que ICA no va sola en la obra, sino que está asociada con dos empresas más y para que el puente se le pudiera asignar a una u otros compañías, fue necesario aplicar un riguroso control de calidad y una evaluación técnica muy especializada, pues este tipo de obras no son comunes”, declaró.

“La infraestructura se va a terminar en tiempo y forma, no hay que adelantarse a presunciones o especulaciones”, opinó.

Añadió que incluso por la magnitud de la obra hay una garantía por vicios ocultos, además de que el anticipo y el pago por la realización de la misma se da dependiendo del avance de la misma, “y aun así, si se incumple, se aplicará la ley”. ARM