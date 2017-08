Rita del Río debe ser destituida

Su actitud déspota la hacen insostenible en un cargo, coinciden líderes del PT y Morena

Por su incapacidad, su falta de liderazgo, pero sobre todo por su actitud déspota que la hacen insostenible en un cargo como este, Rita Dolores del Río Ávila debe ser destituida como delegada del ISSSTE en Campeche.

Coincidieron en señalar los dirigentes estatales del Partido del Trabajo y de MORENA, que lamentaron que una institución tan importante, en la que se debe velar por la salud de los campechanos, esté en manos de una persona que no tiene ni la mínima idea del cargo que ostenta.

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, aseguró que más de una persona no se puede equivocar al señalar esa incapacidad por parte de la delegada del ISSSTE.

“La Controlaría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como otras instancias, deben de supervisar el trabajo de la delegada, pues hay muchas quejas de ella y la señora solo lo justifica, pero sin acciones”.

Señaló que si hay corrupción en el ISSSTE, será imposible dar un buen servicio a la población que depende de esta institución.

“No busca acuerdos con el personal del Sindicato; maltrata a los enfermos; no da soluciones. Entonces ¿qué podemos esperar de una persona que no es eficiente en su cargo?”, expresó.

Por su parte el presidente estatal de MORENA, Manuel Zavala Salazar, dijo que el mal servicio a los derechohabientes no es privativo del ISSSTE; también sucede en el IMSS y en todos los hospitales.

Pero al mismo tiempo, lamentó que esto se dé precisamente porque las delegaciones son cotos de poder, o sea se las adjudican a amigos de partido, sin importar si tienen o no conocimiento y lo que le está sucediendo a la delegada del ISSSTE, independientemente de que es incapaz, es un golpeteo natural al interior de su partido; eso para nadie es un secreto.

Finalmente dijo que corresponde a los afectados presentar las denuncias correspondientes, y si hay irregularidades, que se le separe del cargo y se proceda en consecuencia. JSR