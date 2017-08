Clausuran 7 predios menonitas por cambiar uso de suelo sin permiso

De 100 hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización de multa se harían acreedores los propietarios de siete predios de los campos menonitas por no contar con la autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); además la PROFEPA clausuró y suspendió actividades en esos terrenos pertenecientes a los Municipios de Campeche y Hopelchén.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó visitas de inspección a 13 predios, donde en siete predios no se exhibió la autorización, mientras que en los seis restantes se verificó la existencia de regeneración natural derivada de su clausura en el año 2009 por esta Procuraduría.

Inspectores federales de la PROFEPA, en coordinación y con apoyo de personal de la Gendarmería-Misión Ambiental, realizaron visitas de inspección en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales a los 13 predios que corresponden a campos menonitas (tres en el Municipio de Campeche y 10 en Hopelchén).

Además en los siete que no comprobaron su certificación de cambio de uso de suelo, se constató la remoción de vegetación forestal sin autorización, característica de selva mediana en una superficie de 77.93 hectáreas y en los seis restantes la existencia de regeneración natural del ecosistema en 271.09 hectáreas, derivada de la clausura que PROFEPA realizó en los predios en el año de 2009, por cambio de uso de suelo en la selva sin autorización.

La sanción por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente, alcanza una multa de 100 hasta las 20 mil Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo 165, Fracción II, de la LGDFS, en relación con el artículo 163, Fracciones I y VII, de la misma ley.