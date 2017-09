Echan de “San Lucas” a la Escuela Piratitas de Campeche

Sin argumento alguno, la Escuela de Fútbol Piratitas de Campeche fue sacada prácticamente del campo Deportivo “San Lucas – Revolución” desde el pasado viernes 25 de agosto; la única advertencia fue que debían sacar sus cosas porque no podrían seguir entrenando y ahora lo hacen a un costado, denunció el presidente de este club, Raúl Criollo Tapia.

Este club desde hace aproximadamente nueve meses llegó a este inmueble, después de que en sus inicios estuvieron en las instalaciones del Centro Paralímpico de Campeche y fueron reubicados y de la noche a la mañana les cerraron las puertas, solamente les pidieron sacar sus cosas de las instalaciones.

“Nos comentaron que se había revocado el permiso, cancelaron el permiso y el acceso; ya el viernes pasado no nos dejaron entrenar y me comentaron que teníamos que sacar las cosas y que ya no podíamos entrenar”, señaló Criollo Tapia.

Entonces –agregó– me tomé el atrevimiento de tomar la parte de un costado donde hay un poquito de pasto y ahí estamos entrenando. Lo que es lamentable es que tengo a 137 niños y las personas que llegaron (las que fueron autorizadas para utilizar el campo en el horario que este club tenía), son cinco nada más y no entiendo por el cual nos quieran mover.

Subrayó que el Instituto del Deporte de Campeche, que es el encargado de administrar las instalaciones deportivas como este campo, “no han dado un argumento, solamente comentaron por medio del velador que no podíamos entrar y que eran órdenes de arriba, es lo único que yo sé. Me marcaron el miércoles 23 de este mes para renovar el permiso y fui el viernes a renovar y ya estaba asignado, entonces lo que me comentaron que lo habían asignado por órdenes de arriba, pero no sé quién es él de arriba, porque no creo que el arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero nos mueva de aquí, puesto que él nos apoya en ese sentido”, apuntó.

Criollo Tapia mencionó que ahora el campo se le asignó a la Asociación PRODEFEM y lo ha estado utilizando, pero solamente cuenta con un máximo de diez alumnos y el club Piratitas tiene más de 100, por lo que buscará reunirse con Hurtado Montero para llegar a un acuerdo, “para ver si vamos a seguir o no en este campo para que yo sepa que decirle a los papás”, puntualizó.

Sobre el uso del campo, dijo que de acuerdo a la solicitud que se hace ante el órgano rector del deporte en el Estado, “los permisos son por tiempo indefinido pero se tiene que renovar cada cuatro meses, entonces ya teníamos aquí como nueve meses, pero se me pasó renovarlo, entonces me hablaron el miércoles 23 y me presenté el viernes, pero yo no creo que eso sea motivo para que nos cancelen el permiso no le veo la congruencia”, finalizó. GCD