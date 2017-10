Se tiene previsto el servicio con otras aerolíneas: Manos

Aunque continuará gestionando que Interjet mantenga sus operaciones en Campeche, ya se tiene previsto reuniones con directivos de Aeroméxico, Vivaerobús y Aeromar, porque al menos debe contarse con tres vuelos diarios, reveló el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza.

Comentó, momentos antes de partir a la Ciudad de México, que tendría una reunión con autoridades de SECTUR federal, en donde abordará el tema de los vuelos y sus afectaciones ante la salida, así como las opciones que se tienen de la aerolínea, para resolver el tema que han planteado y que está perjudicando el servicio aéreo.

El funcionario estatal señaló que esta situación que impera con la empresa Interjet no es exclusiva de Campeche; son cinco ciudades más las que están siendo afectadas, y tampoco obedece a que sea una mala plaza o haya baja ocupación, sino a los espacios y tráfico aéreo en el aeropuerto capitalino.

En ese sentido argumentó que también la situación con el país vecino ha venido a incrementar el número de vuelos al interior del país, principalmente en las zonas norte y centro, y eso genera una mayor demanda de slots.

Dijo que todavía las negociaciones siguen pendientes; “no podemos, como funcionarios, dar una noticia cuando no se está al 100 por ciento de seguros; hay que tener paciencia, se había dicho que el 28 se iba y hoy (ayer lunes) hay una reunión con diferentes secretarios de Turismo, donde buscarán tratar el tema de las aerolíneas y se estarán viendo las opciones”.

Mencionó que harán todo lo posible para gestionar otras aerolíneas, porque no se puede quedar Campeche con solo dos vuelos, el matutino y el de la tarde-noche.

De hecho, ante los eventos que se estarán programando previo y durante la temporada vacacional de diciembre, gestionarán vuelos charters con Aeroméxico e Interjet para que en fechas o días exclusivos pueda contarse con vuelos extras, tal como se hizo para el evento del Ironman del año pasado.

Manos Esparragoza reconoció que Campeche necesita mayor conectividad, porque las cifras de ocupación no están bajas, se mantienen en un 78 por ciento; por ello buscan todas las opciones para beneficio de los pasajeros, sobre todo que ahora la demanda se ha incrementado, considerándose que la Entidad se posiciona en materia turística, como una oportunidad para invertir, etc. WM