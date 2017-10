Sin resultados, los estudios de viabilidad del BIPO en la Sonda

A dos años del anuncio presidencial, zonas de Pemex siguen cerradas a la pesca: Márquez

A dos años del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de abrir la zona de exclusión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche, aún no se tiene una fecha para dar paso a ese compromiso, pese a que el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) ya concluyó con los estudios, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) en Campeche, Francisco Márquez Zapata.

Dijo que no pueden negar que el sector pesquero tiene el apoyo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, con quien están pidiendo que se publique la carta de navegación.

“El Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica ya terminó de peinar la zona, pero mientras esta no se abra, vamos a seguir teniendo problemas”, advirtió.

Márquez Zapata no negó que con el inicio de la temporada de camarón este año están reportando resultados positivos en la pesca, como ya lo esperaban luego de una veda larga, como la que tuvieron.

Consideró urgente que se presente la información arrojada por el BIPO sobre la zona de exclusión de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche para que el sector pueda acceder a la bolsa de 300 millones de pesos para apoyo de la pesca de altura y ribereña.

“Ya vamos para dos años; el barco tiene un año de estar operado y lo sabemos porque en junio de este año se nos presentó que ya había terminado y ya hay zonas que se podían abrir para poder ingresar a pescar”.

El empresario dijo desconocer porque aún no se ha dado a conocer los resultados de esta investigación en la zona, que permanece desde hace más de 20 años cerrada por los trabajos que realizó PEMEX en el sitio. ARM