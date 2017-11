Elegirán a 120 consejeros distritales y municipales: BG

Para el próximo proceso electoral

Tras dar a conocer que serán 120 consejeros distritales y municipales los que se elegirán para el próximo proceso electoral, la presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mayra Bojórquez González, afirmó que el 15 de noviembre se debe realizar la sesión en la que se aprueben sus nombramientos y rindan la protesta correspondiente.

Sobre la ubicación de los Consejos Municipales y Distritales, apuntó se han identificado los predios donde operarán, los que deberán tener los espacios para sesionar, resguardo de casillas, área para recuento de votos, para los grupos de trabajo, es decir contar con todas las facilidades para que se armen los distintos grupos de trabajo, predios que ya aprobó la Comisión de Organización y se trabaja en su habilitación.

Como dato adicional, Bojórquez González destacó que en esta ocasión se buscan predios que tengan instalaciones suficientes en caso de que se lleven a cabo recuentos, ejercicio común tras la elección y que da certeza a todos los representantes políticos.

“Los predios que sean susceptibles tienen que brindarnos las facilidades para que se armen distintos grupos de trabajo en el interior del mismo, y así no nos encontremos con un supuesto de traslado que esto sería sumamente complicado, entonces es lo que hemos hecho”, añadió.

“Ya las listas de predios fueron debidamente aprobadas por la Comisión de Organización, que son predios que cumplen con estas características para evitar que de llegar a estos supuestos no tengamos que hacer ningún otro movimiento más”, explicó.

La presidenta del IEEC se comprometió a organizar junto a sus compañeros, una elección responsable donde se brinde certeza del ejercicio democrático, garantizó que no hay preferencias y que el día de la jornada se actuará con pleno respeto a la Ley Electoral vigente. JSR