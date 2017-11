Exalcalde y extesorero del Carmen no irán a prisión por el momento: FGE

Tras manifestación en el IET fueron detenidas 5 personas

Fiscal del Estado informó que tras la sentencia al ex alcalde y ex tesorero del Carmen no irán a prisión hasta en tanto no se agoten las instancias para apelar o pedir un amparo, los acusados están en libertad después de haber depositado una garantía tras salir de prisión al ganar los amparo correspondiente. También señaló que tras la manifestación de los martillos afuera del IET, la Fiscalía tiene a disposición a cinco personas, cuya situación jurídica se resolverá en las próximas horas