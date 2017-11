Disminuye en un 60% el uso de panteones

Campechanos prefieren cremar que sepultar a sus difuntos: Rocha Segura

En un 60 por ciento ha decrecido el uso de los panteones para un sepelio, puesto que los campechanos están optando más por la cremación, afirmó el director de Panteones del Ayuntamiento de Campeche, Fernando Rocha Segura.

Aseveró que desde principios del mes de octubre iniciaron los trabajos de limpieza y pintura en los panteones de la ciudad capital, así como de iluminación para que se encontrarán en óptimas condiciones en Día de Muertos.

Comentó que en algunos panteones municipales ya no hay espacios, pero desde el año pasado son menos los trámites funerarios para sepultar un cuerpo, han bajado notablemente, porque están optando más por la cremación.

“Los panteones están teniendo un cambio en su utilización como espacio funerario, porque la cremación resulta más económico a los campechanos y más práctico desde varios aspectos”.

Indicó que en un 60 por ciento han bajado el uso de los panteones de la ciudad, además que son espacios que prácticamente están saturados, en el que uno es el de Santa Lucia en el tradicional barrio.

Expresó que también se encuentra que al espacio en los panteones se les tiene que dedicar tiempo para mantenerlo en condiciones adecuadas, pero las nuevas generaciones no tienen esa necesidad de visitarlos porque a sus familiares los han cremado.

“Las cenizas se encuentran en una iglesia o en ocasiones se colocan dentro de los espacios que tiene la gente en los cementerios”.

Finalmente agregó que en octubre se realizaron alrededor de cinco exhumaciones, que no es tan frecuente como la inhumación, por lo que de igual forma ha disminuido la solicitud del público en el departamento de Panteones. DSL