América elimina a Gallos en penales y está en semifinales

CDMX— De manera sufrida, América venció en tanda de penales a Querétaro por 2-0 para avanzar a las semifinales de la Copa MX del Torneo Apertura 2017, donde se medirá a Monterrey.

En tiempo reglamentario el cotejo en el Estadio Azteca culminó 1-1 gracias a los goles de Oribe Peralta al minuto 14 por las Águilas y de Javier Güémez al 67 por Gallos Blancos.

El colombiano Darwin Quintero falló un penal al 81 que hubiera evitado la fatídica tanda desde los once pasos, en la que Querétaro no anotó ni uno y el portero Agustín Marchesin evitó el fracaso azulcrema.

Así América sigue con vida en una Copa MX que no ha conquistado y su próximo examen será Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte. NOTIMEX