Con marcador de 12 goles por uno, Velociraptor derrotó a Divino Niño

Sin piedad, Velociraptor sigue con su buen paso en la Liga de Fútbol Minisoccer “Alejandro Moreno Cárdenas”, al pasarle por encima con 12 goles por 1 al Divino Niño, en acciones disputadas en el campo deportivo “San Lucas – Revolución”.

Dominio pleno del partido tuvieron los raptores ante un rival que trató de mantenerse de pie desde el primer minuto de juego, pero no pudieron frenar la poderosa ofensiva de Velociraptor, con Miguel Mijangos como el artífice de la victoria, al reventar en cinco ocasiones la meta rival, dos fueron de forma consecutiva para adelantar a los ganadores; luego Jonathan Mijangos se encargó de ampliar la ventaja junto a Abdías Campos, quienes se despacharon con dos.

Prácticamente desde el primer tiempo aseguraron la victoria con un contundente 8 por 0, con un tercer gol de Miguel Mijangos para llegar a tres en su cuenta personal, así como el segundo en la cuenta de Jonathan Mijangos y Abdías Campos, y cerró la cuenta al descanso Isaí Berzunza.

Para el segundo tiempo, la intensidad con la que jugó en el primer tiempo Velociraptor no fue el mismo, ya que el Divino Niño se plantó mejor en el sector defensivo, pero fue incapaz de incomodar a la defensiva prehistórica, que por más que hizo al ajustar sus piezas con el ingreso Ricardo Manjarrez, Jorge Aké y Henry Escalante, no lograron frenar la victoria de los dinosaurios.

Los cambios no fueron lo que se esperaba, pues se preocuparon más por defender que por ofender, lo que le permitió a Miguel Mijangos cerrar su gran partido con dos goles más para llegar a cinco en su cuenta personal, mientras que Luis Muñoz se encargó de sellar la victoria con dos goles más, y Jorge Aké en la recta final, hizo el tanto de la honra para el definitivo 12 por 1.

Por su parte, los Gorac’s en un duelo de ofensiva se impusieron con 5 goles por 3 a DICONSA, en un duelo de volteretas en la primera parte y en la segunda, el cansancio físico del rival fue clave para quedarse con los tres puntos, siendo Gilberto Bautista con tres goles, el que encabezó la ofensiva, completaron con uno Luis Pacheco y Julio Canul con uno.

Mientras que Domino´s Pizza sacó todo su poder a la ofensiva para vencer con 7 goles por 3 a Los Troncos, que jugaron al “tú por tú” en los primeros minutos, pero no fue suficiente para evitar la derrota, al no poder detener a Alexis Campos, quien se despachó con cinco goles y Carlos Cosgalla completó con dos; descontaron Moisés Manzanero en dos ocasiones y Juan Rangel en una. GCD