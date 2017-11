Visitando a los parientes

Por Gilberto Kantún

La visita a los parientes muertos fue una fiesta para los campechanos. El dolor quedó atrapado entre las notas de las canciones, el tufo de la comida y los humos del alcohol. A diferencia de otras culturas, la mexicana, y sobre todo la maya, es de convivio con la muerte. Quizás así se oculta el temor a ella.

En auto, en camión, caminando, de la manera que fuera, los campechanos llegaron a la cita con sus difuntos, cargando flores, comida, cerveza y hasta una gorra de los Astros de Houston para el papá que ya no pudo ver coronado a su equipo.

Los sepultureros se desdoblaron para atender tanta demanda en los camposantos. Los concurrentes se refugiaron bajo las sombrillas de colores, atenazados por el inclemente sol, que en días anteriores descansó. La familia alrededor de la tumba del pariente, contando anécdotas, chistes y chismes. Los banquitos para las señoras y las mesitas para los refrescos y las cervezas. Un cigarro encendido y un vaso para el muertito.

En el cementerio Siglo XXI la familia Meraz colocó un toldo sobre la tumba de la abuela. Rezó un rosario y luego pidió al dueto “Los Rebeldes del Norte” que cantaran “Mi buena suerte” ante la cripta de la difunta, mientras pasaban un vaso de “fuerte” a los músicos, “pa´que le echen sentimiento”.

Con tres golpes a la tierra, Dimitrio el guitarrista cantante-director, dio la pauta para iniciar la canción: “Eres, mi buena suerte/ porque al conocerte, todo cambio para mí/ Eres, la consentida, la dueña de mi vida/ Porque me has hecho feliz/ Antes de tu llegada, mi vida desdichada era sufrir y sufrir…”. Los vasos de licor

Arriba, en el camposanto Jardines del Ángel, algo más cool que abajo, el personal acomoda los autos y deja libre el espacio para la misa que celebró el sacerdote José Luis Yeh, que desde Dzibalché llegó colocándose la casulla en el camino: “Aunque rayando, siempre llego “seif” a “jom” ¡Qué comience la celebración!”.

“Jardines del Ángel” es una planicie de lápidas, de desniveles, con osarios colocados en cuatro niveles, en los que los dueños de los de más arriba hicieron malabares para colocar las flores y veladoras a sus difuntos.

En los cementerios se desgranaban los rosarios, se asperjaban las flores y se hacían encargos de última hora a los sepultureros. Al contrario de los adultos, felices con el reencuentro con el familiar, los niños lucían aburridos, desesperados por regresar al cobijo de su nana electrónica, desaprovechada en estas horas sin clases.

Por los senderos de los cementerios las personas parecen hormigas con su botín de flores y hojas. El vendedor de Bon Ice pasa pregonando con altavoz sus saborines. Los dulceros ofrecen servicio a la tumba de dulces y refrescos. Los floristas se quejan de sus bajas ventas. Doña Clotilde Lezama se alquila como rezadora para quienes no saben llevar un rosario.

“Eres como amuleto prendido al pecho/ te llevo cerca del corazón/ mi medallita, mi escapulario/ dame por siempre tu protección…/ mi buena suerte eres tú”, terminan “Los Rebeldes del Norte” y se echan un trago más para cantar la que le gustaba a doña Petra Sanguino de Meraz: “Puño de tierra”.

Cerca se ve gente que hasta ahora limpió el espacio del familiar, tratando de detener el avance del zacate con un cuchillo mellado. Dolientes que se acomodan en piedras para establecer una guardia ante la tumba del ser amado, armados con cervezas para no desfallecer ante el punzante sol. Familiares que trepan intrépidos hasta el tercer piso de las criptas para colocar una flor en el florero del difunto y hasta para rezar un rosario en las alturas.

La romería estuvo bien vigilada. La Policía Estatal Preventiva y los cadetes dirigieron el tráfico y dieron sus rondines para que en el cementerio nadie se pasara de vivo. Para los campechanos, la visita a los cementerios fue una verdadera romería.