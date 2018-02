Proponen crear una Secretaría de Pensiones

Que sea manejada por la Presidencia de la República; se busca tener un envegesimiento digno, según expertos

CDMX– Es necesario crear una Secretaría de Pensiones en el país que sea manejada por la Presidencia de la República, la cual aglutine todos los esfuerzos en la materia, que incorpore a los trabajadores informales y que promueva el ahorro entre la población para que tenga un envejecimiento digno.

Así lo señalaron Richard Jackson, presidente fundador del Instituto Global del Envejecimiento, y Leopoldo Somohano, director corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Principal, quienes destacaron la necesidad de promover las pensiones voluntarias entre los trabajadores formales e informales.

Al presentar el informe “Las pensiones voluntarias en las economías emergentes”, expusieron que la creación de la Secretaría de Pensiones debe abarcar todas las políticas públicas y presentar soluciones, ya que es un asunto sumamente delicado y requiere atención inmediata, a fin de evitar situaciones similares a las de Chile.

Indicaron que México necesita moverse y trabajar en este frente, ya que si no lo hace, en un futuro muy cercano crecerá la población de la tercera edad sin un sistema de pensiones o requerirá del apoyo de algún familiar.

Sin embargo, consideraron que el actual modelo es el adecuado, pero podría enfrentar una crisis política y económica interna si no fomenta el ahorro entre los trabajadores formales e informales.

Precisaron que México atraviesa por un buen momento, ya que el bono demográfico está en su parte más sobresaliente y si esperan a que este panorama cambie radicalmente, el país enfrentara serios problemas.

Uno de los problemas por los cuales atraviesa el sistema de pensiones mexicanos es que está demasiado fragmentado, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público maneja uno, los gobiernos estatales otro y los municipales tienen los suyos, aparte están los de las universidades y de las empresas paraestatales.

Señalaron que al sistema de pensiones se le asigna del presupuesto federal el 15 por ciento, es decir, alrededor de 8 mil millones de pesos, los cuales se podrían destinar a educación, salud, campo y medio ambiente.

Advirtieron que si no se fomenta el ahorro entre la población, la clase trabajadora generará presiones fiscales y bajo crecimiento económico.

Richard Jackson afirmó que este tema se puede convertir en una bomba de tiempo ante el envejecimiento de la población y la falta de ahorro voluntario de la población: “México debe actuar, porque aún es una nación joven”, agregó.

Leopoldo Somohano aseguró que 60 por ciento de los trabajadores están en la informalidad y, por tanto, no cuentan con seguridad social. NOTIMEX